Это не мошки: осеннее нашествие двукрылых объяснила биолог Петрожицкая

Мы обратились к главному эксперту по мошкам в Новосибирске, старшему научному сотруднику Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидату биологических наук Людмиле Петрожицкой и она заверила нас: ни о каком нашествии мошек речи сейчас идти не может.
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