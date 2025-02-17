Пит здесь, Украина

Империя Трампа сегодня наносит двойной удар по Украине и своим европейским «союзникам». В Брюсселе рубит с плеча новый глава Пентагона Пит Хегсет, в Киев тем временем прибыл недавно назначенный главой американского Минфина Скотт Бессент.