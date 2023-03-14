Профессор Ни Лэсюн: снижение поставок оружия Китаем может означать накопление внутренних запасов

Снижение Китаем экспорта вооружений в 2018–2022 годах возможно является показателем накопления внутренних запасов оружия в связи с растущей геополитической напряжённостью и проблемами производства, которые появились на фоне пандемии COVID-19.
Снижение Китаем экспорта вооружений в 2018–2022 годах возможно является показателем накопления внутренних запасов оружия в связи с растущей геополитической напряжённостью и проблемами производства, которые появились на фоне пандемии COVID-19.
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