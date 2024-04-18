ВС РФ накрыли расположение военных в Ивано-Франковске (ФОТО, ВИДЕО)

ВС РФ ударили по расположению военных в Ивано-Франковске, сообщается о множестве скорых и оцеплении кварталов, сообщают РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, он в свою очередь передаёт информацию своих единомышленников с запада Украины.
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