Сергей Васильев Президент РФ, заявив, что национальной идеей в России может быть только патриотизм, в дискуссии по этому вопросу поставил не точку, а любопытное многозначительное многоточие.
Русская национальная идея, которую не надо изобретать
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Людмила. Как же вот пройти мимо темы, которая интересует тебя более полу века, конечно, просто невозможно. В то же время есть понимание, что эта тема не такая простая, и осветить её коротко не получится, от слова "совсем". Здесь уместно будет сказать, что лично для меня совершенно безразличны мнения кого бы то ни было, а меня интересует только согласованность этого мнения с фундаментальными положениями окружающего нас мира. Такие положения есть и их необходимо знать и им следовать. Давно уже говорил, что патриотизм не может быть идеей: патриотизм- это СЛЕДСТВИЕ верного вектора движения людей, образующих Государство, на основе Идеологии(Идеи), их объединяющих. Эта идея должна быть понятна и объединять большинство, пусть даже не большинство, а какой-то достаточный процент населения Страны. ==="...позволю себе предположить, что патриотизм - это не национальная идея, а результат её реализации, как раз тот случай, когда «хочется жить, если есть за что умирать»."=== Согласен с автором, да и сам об этом говорил, НО! вот вопрос:"За что?" Справедливость? ===" У них своя собственная мера справедливости и вытекающие из неё понятия “что такое хорошо и что такое плохо”, которые нужно или править или разбегаться подальше, чтобы не зацепило осколками и не накрыло взрывной волной."=== "Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: — Что такое хорошо и что такое плохо? —"=== Вот заголовок:"Справедливость, как фактор эволюции и условие существования в дикой природе." Выдержки оттуда приводить не буду, т.к. полный бред: никакая обезьяна не отдаст свой банан соплеменнику на основании того, что соплеменник болен и ему этот банан необходим, она может обойтись и огурчиком. А Человек не только может, но и ДОЛЖЕН по единственному ЗАКОНУ для Человека: ===" Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой".=== А Идея очень простая: Этому необходимо научить наших детей. И именно за детей подавляющее большинство готово, да и не только готово, а и отдаёт свои финансы, свою повседневную жизнь, а если и надо, то и жизнь( сейчас на фронте разве не за будущее наших детей сражаются?). Просто на Государственном уровне эту идею необходимо правильно оформить и донести. Ладно, и так много написал, здесь необходимо развернуть эту идею по всем направлениям, а коротко это не получится. Всем всего доброго.
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3 м.
Vitaly Arkhipov
Национальной идеей в России всегда была СВОБОДА и СПРАВЕДЛИВОСТЬ. При наличии справедливости будет и патриотизм и героизм массовые. Без справедливости не будет ничего.
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3 м.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Виталий. Может быть расшифруете: СВОБОДА- это как? СПРАВЕДЛИВОСТЬ- это что? Когда ребенок рождается не здоровым( так скажем)- это справедливо? Что вообще такое ПРАВЕДНОСТЬ на нашей Планете? Всего Вам доброго.
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3 м.
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