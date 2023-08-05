Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Русская национальная идея, которую не надо изобретать

Русская национальная идея, которую не надо изобретать

Сергей Васильев   Президент РФ, заявив, что национальной идеей в России может быть только патриотизм,  в дискуссии по этому вопросу поставил не точку, а  любопытное многозначительное многоточие.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Людмила. Как же вот пройти мимо темы, которая интересует тебя более полу века, конечно, просто  невозможно. В то же время есть понимание, что эта тема не такая простая, и осветить её коротко не получится, от слова &quot;совсем&quot;. Здесь уместно будет сказать, что лично для меня совершенно безразличны мнения кого бы то ни было, а меня интересует только согласованность этого мнения с фундаментальными положениями окружающего нас мира. Такие положения есть и их необходимо знать и им следовать. Давно уже говорил, что патриотизм не может быть идеей: патриотизм- это СЛЕДСТВИЕ верного вектора движения людей, образующих Государство, на основе Идеологии(Идеи), их объединяющих. Эта идея должна быть понятна и объединять большинство, пусть даже не большинство, а какой-то достаточный процент населения Страны. ===&quot;...позволю себе предположить, что патриотизм - это не национальная идея, а результат её реализации, как раз тот случай, когда «хочется жить, если есть за что умирать».&quot;=== Согласен с автором, да и сам об этом говорил, НО! вот вопрос:&quot;За что?&quot; Справедливость? ===&quot; У них своя собственная мера справедливости и вытекающие из неё понятия “что такое хорошо и что такое плохо”, которые нужно или править или разбегаться подальше, чтобы не зацепило осколками и не накрыло взрывной волной.&quot;=== &quot;Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: — Что такое хорошо и что такое плохо? —&quot;=== Вот заголовок:&quot;Справедливость, как фактор эволюции и условие существования в дикой природе.&quot; Выдержки оттуда приводить не буду, т.к. полный бред: никакая обезьяна не отдаст свой банан соплеменнику на основании того, что соплеменник болен и ему этот банан необходим, она может обойтись и огурчиком. А Человек не только может, но и ДОЛЖЕН по единственному ЗАКОНУ для Человека: ===&quot; Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой&quot;.=== А Идея очень простая: Этому необходимо научить наших детей. И именно за детей подавляющее большинство готово, да и не только готово, а и отдаёт свои финансы, свою повседневную жизнь, а если и надо, то и жизнь( сейчас на фронте разве не за будущее наших детей сражаются?). Просто на Государственном уровне эту идею необходимо правильно оформить и донести. Ладно, и так много написал, здесь необходимо развернуть эту идею по всем направлениям, а коротко это не получится. Всем всего доброго.
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3 м.
Vitaly Arkhipov
Национальной идеей в России всегда была СВОБОДА и СПРАВЕДЛИВОСТЬ. При наличии справедливости будет и патриотизм и героизм массовые. Без справедливости не будет ничего.
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3 м.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Виталий. Может быть расшифруете: СВОБОДА- это как? СПРАВЕДЛИВОСТЬ- это что? Когда ребенок рождается не здоровым( так скажем)- это справедливо? Что вообще такое ПРАВЕДНОСТЬ на нашей Планете? Всего Вам доброго.
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3 м.

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