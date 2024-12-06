Вечером 3 декабря южнокорейцев ждал, пожалуй, самый большой политический сюрприз последних десятилетий.
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Вечером 3 декабря южнокорейцев ждал, пожалуй, самый большой политический сюрприз последних десятилетий.
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