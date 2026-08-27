Личный опыт установки бордюрного камня: от разметки до набора прочности

Когда речь заходит о мощении дорожек или обустройстве площадки перед домом, многие сосредотачиваются исключительно на выборе плитки, забывая о том, что именно бордюрный камень отвечает за целостность всей конструкции.
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