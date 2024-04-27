Вербное воскресенье 28 апреля в России: традиции, история и приметы Елена ГалицкаяВербное воскресенье, также известное как Вход Господень в Иерусалим, является одним из самых значимых христианских праздников, предшествующих Пасхе.
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