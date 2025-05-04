Самолёт из Тель-Авива сбил зайца в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи произошёл необычный инцидент.Самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Тель-Авива, приземлился на взлётно-посадочную полосу и столкнулся с неожиданным препятствием — зайцем, который внезапно выбежал на полосу.
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