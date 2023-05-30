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Во Владивостоке около 21 тысячи человек остались без света

Во Владивостоке около 21 тысячи человек остались без света

Во Владивостоке около 100 многоквартирных домов, в которых живут около 21 тыс. человек, а также некоторые социальные объекты остались без электричества из-за аварийного отключения подстанции, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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