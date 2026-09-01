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Проект «Киберурок» запустили в пилотном режиме в 215 школах Подмосковья

Проект «Киберурок» запустили в пилотном режиме в 215 школах Подмосковья

Школа имени Героя России Александра Монетова в Подольске вошла в список 215 учебных заведений Подмосковья, где в новом учебном году запустят в пилотном режиме проект «Киберурок».

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