Российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для американского высокоточного оружия, поставленного ВСУ

Украинские войска практически перестали применять американские 155-мм высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку эффективность их применения упала до крайне низких показателей из-за российских систем РЭБ.
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