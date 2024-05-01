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Военные новости ★ спецоперация

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Российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для американского высокоточного оружия, поставленного ВСУ

Российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для американского высокоточного оружия, поставленного ВСУ

Украинские войска практически перестали применять американские 155-мм высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку эффективность их применения упала до крайне низких показателей из-за российских систем РЭБ.

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