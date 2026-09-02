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Аргументы и Факты

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Рубио: у Киева с лицензией на Patriot уйдут годы на строительство заводов

Рубио: у Киева с лицензией на Patriot уйдут годы на строительство заводов

Американская сторона ведет с украинской переговоры относительно передачи лицензии на выпуск ракетных систем Patriot, однако даже при положительном решении США Киеву потребуется несколько лет на строительство заводов для их производства, заявил американский госсекретарь США Марко Рубио.

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