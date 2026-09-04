Пожар на территории нефтебазы Сочи начался из-за обломков БПЛА

В Сочи и Сириусе отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, пострадавших нет, но произошло возгорание на территории нефтебазы.
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