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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Мобилизация в России возможна? Полковник раскрыл правду

Сегодня численность войск России приближается к отметке в 1,2 миллиона человек. Всеобщая мобилизации в России станет возможной, если последует угроза о стороны НАТО, например, при изменении ситуации на российских границах из-за приближения войск ВСУ или НАТО.

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