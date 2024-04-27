Гөлсирин Абдуллина: «Барысына мин гаепле. Чиный, боза, бала ясаган. Әле, өстәвенә."👇 Җырчы хейтерларына җавап язган: https://intertat.
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Гөлсирин Абдуллина: «Барысына мин гаепле. Чиный, боза, бала ясаган. Әле, өстәвенә."👇 Җырчы хейтерларына җавап язган: https://intertat.