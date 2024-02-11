«Работает на русских»: Названа причина, почему Зеленский убрал Залужного

Замена экс-главкома ВСУ Валерия Залужного вызвала немало громких и спорных комментариев. Отставку Залужного «нашептали» президенту Украины Владимиру Зеленскому в ухо, заставив последнего верить в то, что Залужный является чуть ли не агентом Кремля.