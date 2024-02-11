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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Работает на русских»: Названа причина, почему Зеленский убрал Залужного

Замена экс-главкома ВСУ Валерия Залужного вызвала немало громких и спорных комментариев. Отставку Залужного «нашептали» президенту Украины Владимиру Зеленскому в ухо, заставив последнего верить в то, что Залужный является чуть ли не агентом Кремля.

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