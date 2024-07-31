В Усть-Куте завершается капремонт районной больницы

Капитальный ремонт главного корпуса Усть-Кутской районной больницы, начатый в 2021 году по нацпроекту «Здоровье», стал предметом пристального внимания министра здравоохранения Иркутской области Андрея Модестова.
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