И снова находка в пересохшем Дунае. На этот раз найден древнеримский алтарь Аномальная жара и рекордное обмеление Дуная в Европе преподносят сюрпризы не только экологам и судоходным компаниям, но и археологам.
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