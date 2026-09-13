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И снова находка в пересохшем Дунае. На этот раз найден древнеримский алтарь

И снова находка в пересохшем Дунае. На этот раз найден древнеримский алтарь

И снова находка в пересохшем Дунае. На этот раз найден древнеримский алтарь Аномальная жара и рекордное обмеление Дуная в Европе преподносят сюрпризы не только экологам и судоходным компаниям, но и археологам.

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