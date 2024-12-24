Проект «Центра сохранения архитектуры», посвященный курорту-призраку в Астрахани, получил грант

Астраханская автономная некоммерческая организация выиграла полмиллиона рублей. Участники АНО «Центра сохранения архитектуры» получили грант на реализацию своего проекта под названием «Историко-творческий блокнот Курорт-призрак Тинаки».
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