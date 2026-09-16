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ФедералПресс

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Трамп призвал ФРС США радикально снизить процентную ставку

Трамп призвал ФРС США радикально снизить процентную ставку

ВАШИНГТОН, 17 сентября, ФедералПресс. Американские власти обязаны оперативно снизить процентную ставку, так как страна больше не может за свой счет поддерживать экономики других государств.

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