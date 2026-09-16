Трамп призвал ФРС США радикально снизить процентную ставку

ВАШИНГТОН, 17 сентября, ФедералПресс. Американские власти обязаны оперативно снизить процентную ставку, так как страна больше не может за свой счет поддерживать экономики других государств.
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