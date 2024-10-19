Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 682 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Хохлы всегда умели быстро переобуваться, в зависимости от обстановки."Полностью отбиты...
  • vagas Karlito
    А нельзя сопоставлять выходцев с Майдана с рагулями и бандеровцами поголовно!) Там последние преобладали ,но были нав..."Полностью отбиты...
  • Наиль Бакиров
    Отважные воины света стремглав отступают на заранее неподготовленные позиции , а армия России трусливо их преследует ...Defence24 (Польша...

Срочно нужен мир с русскими. Шольц вымаливает у Москвы разговор с Путиным

Срочно нужен мир с русскими. Шольц вымаливает у Москвы разговор с Путиным

Выслушав «гениальный» план перемоги Владимира Зеленского, канцлер Германии Олаф Шольц выступил в Бундестаге, где заявил о желании вести переговоры с Россией о мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх