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Как сейчас выглядит Анастасия Мельникова из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Как сейчас выглядит Анастасия Мельникова из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Анастасия Мельникова сегодня отмечает день рождения. Популярная актриса, а ныне еще и депутат, последние годы переживает стресс за стрессом, да еще и коварная болезнь чуть не убила ее.

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