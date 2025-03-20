Врачи раскрыли главную опасность "попкорновой болезни"

ТАСС/KHALED ELFIQI/EPA Главная опасность болезней EVALI, в частности, так называемой "попкорновой болезни", которая возникает из-за курения вейпов, заключается в том, что она способна нанести серьезный урон здоровью, привести к инвалидизации, а в некоторых случаях может закончится летальным исходом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии