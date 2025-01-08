Как подготовить авто к зимнему путешествию: советы экспертов

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. Перед тем, как отправиться в зимнее путешествие на автомобиле, важно проверить техническое состояние автомобиля и подготовить набор предметов первой необходимости перед зимним путешествием на машине.
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