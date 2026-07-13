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Художник превращает скучные фасады в яркие сценки, полные жизни

Художник превращает скучные фасады в яркие сценки, полные жизни

Представьте себе, что вы возвращаетесь из долгой поездки в свой дом и… не можете его найти. Такое действительно могло бы случиться, если бы вы жили в одном из зданий, которого коснулась талантливая рука французского художника и мастера стрит-арта Патрика Коммеси.

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