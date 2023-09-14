Очень хочется позитивных новостей. Или написать про порядочных людей. А кто может считаться порядочным человеком в наше время? В первую очередь тот, кто радеет не за своё личное, а за народное благо.
А всё таки порядочные люди в Совете Федерации есть!
Комментарии
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валентина григорьевна
А кто разграбил Россию и стали олигархами, посмотрите внимательно! Никто их не перебил, простые жители уехали все в Америку и в Израиль, а на хлебных постах остались чубайсы.......
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1 час.
валентина григорьевна
Жаль, что мало во власти порядочных людей!😪
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1 час.
с
сергей
Что же он в Хакасии порядок не наведёт? Зарплата врачей и учителей стала меньше. У меня там много друзей, бюджетников. Народ Хакасии нищает.
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1 час.
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