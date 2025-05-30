Продажи премиум-авто в России упали на 35% в апреле

Аналитическое агентство "Автостат" сообщило, что продажи новых автомобилей премиум-брендов в России в апреле 2025 года снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,2 тысячи единиц.
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