Чили: По меньшей мере двое полицейских получили ранения после того, как были застрелены во время операции по обеспечению безопасности в секторе Пунукапа Ньеблы, коммуна Вальдивия, регион Лос-Риос, 15 июля.
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