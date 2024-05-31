ФНС: граждане РФ должны до 3 июня предоставить отчет по своим зарубежным счетам

Федеральная налоговая служба России напоминает, что срок подачи отчетов о зарубежных счетах для российских налоговых резидентов, индивидуальных предпринимателей и иностранцев с видом на жительство продлен до 3 июня 2024 года.
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