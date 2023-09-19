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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине обучаются ведению огня из противотанкового гранатомёта РПГ-7В

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине обучаются ведению огня из противотанкового гранатомёта РПГ-7В

Боевые стрельбы с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО - участников специальной военной операции.

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