Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине обучаются ведению огня из противотанкового гранатомёта РПГ-7В

Боевые стрельбы с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО - участников специальной военной операции.
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