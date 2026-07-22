Участники программы «Муравьев-Амурский 2030» изучают стратегические направления развития Поморья

Образовательный модуль для 63 слушателей из 30 регионов проходит в Архангельске и двух городах-спутникахПрограмма, цель которой — подготовка резерва для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики, собрала сильнейших: конкурс составил более 10 440 заявок на место, жесткий отбор выдержали лишь 63 специалиста.