Явка в Новосибирской области на выборах президента более 1,2 миллиона человек

По информации Областной избирательной комиссии по состоянию на 15.00 часов 17 марта явка в Новосибирской области составила 56,25%, проголосовали 1 242 735 избирателей (с учетом дистанционного голосования) .
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