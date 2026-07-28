Думала, не буду больше сегодня писать. Но увидела новость в паблике посёлка Российского об открытии инклюзивной спортивной площадки - и резануло.
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Думала, не буду больше сегодня писать. Но увидела новость в паблике посёлка Российского об открытии инклюзивной спортивной площадки - и резануло.
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