В Великобритании раскрыли объем планируемой к выделению Украине поддержки в 2025 году

В Британии рассказали о ежегодном выделении Украине трех миллиардов фунтов Великобритания обязуется предоставлять Украине военную поддержку в размере трех миллиардов фунтов стерлингов «пока это будет необходимо» наряду с другими тратами на Киев.
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