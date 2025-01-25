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В Великобритании раскрыли объем планируемой к выделению Украине поддержки в 2025 году

В Великобритании раскрыли объем планируемой к выделению Украине поддержки в 2025 году

В Британии рассказали о ежегодном выделении Украине трех миллиардов фунтов Великобритания обязуется предоставлять Украине военную поддержку в размере трех миллиардов фунтов стерлингов «пока это будет необходимо» наряду с другими тратами на Киев.

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Комментарии
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Александр Гранков
Скупердяи, это для Зеленского жалкая подачка.
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