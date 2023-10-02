Сегодня компания Paradox Interactive представит новую таинственную игру 21 сентября Pa...

Сегодня компания Paradox Interactive представит новую таинственную игру21 сентября Paradox Interactive анонсировала свою новую стратегию Millennia, предоставляя игрокам возможность развивать цивилизацию в течение 10 тысяч лет, начиная с доисторических времен и заканчивая покорением космоса.