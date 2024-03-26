Власти дадут налоговые льготы бизнесу в граничащих с Украиной регионах

Налоговые льготы, действующие в свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, планируется распространить и на территории российских регионов, граничащих с ними или с Украиной.
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