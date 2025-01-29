В Санкт-Петербурге два человека погибли в результате ДТП

В Санкт-Петербурге автомобиль на полном ходу врезался в стену жилого дома. Погибли два человека, еще двое в тяжелом состоянии в больнице, пишут «Известия», ссылаясь на Главное управление МВД России по городу и Ленобласти.
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