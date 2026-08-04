Медицинские ИИ: метод CALCoDe повышает надежность диагностики при сдвиге данных

Международная группа исследователей представила новый метод CALCoDe, предназначенный для повышения надёжности медицинских визуально-языковых моделей (VLM) при так называемом клиническом сдвиге — изменении условий сбора данных, протокола или оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии