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Медицинские ИИ: метод CALCoDe повышает надежность диагностики при сдвиге данных

Медицинские ИИ: метод CALCoDe повышает надежность диагностики при сдвиге данных

Международная группа исследователей представила новый метод CALCoDe, предназначенный для повышения надёжности медицинских визуально-языковых моделей (VLM) при так называемом клиническом сдвиге — изменении условий сбора данных, протокола или оборудования.

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