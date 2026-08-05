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Врач предупредила о последствиях диеты из курицы и гречки

Врач предупредила о последствиях диеты из курицы и гречки

Из-за такого рациона развивается дефицит разнообразия Диета из гречки и куриной грудки опасна дефицитом жизненно важных нутриентов и последующим набором веса, предупредила врач-диетолог-эндокринолог "СМ-Клиники" Анастасия Алтунина, сообщает "Газета.

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