В Петербурге утвердили новый уровень прожиточного минимума

В Санкт-Петербурге был утвержден новый уровень прожиточного минимума на душу населения на 2024 год. Согласно постановлению Правительства города, данный показатель увеличен на 9,5%, достигнув отметки в 16 535 рублей.
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