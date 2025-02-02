Вот все IPO, которые, как сообщается, находятся в разработке в 2025 году.

В этом году в технологическом секторе ожидается увеличение числа компаний, выходящих на биржу, отчасти благодаря новой президентской администрации, которая пообещала облегчить регулирование и принять такие отрасли, как криптовалюты и искусственный интеллект.
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