В Госдуме рассказали о последствиях неявки на работу из-за переноса рейса

Опоздание или неявка на работу из-за задержки или переноса рейса, а также посадки самолета в другом аэропорту — уважительная причина, и работодатель не имеет права наказывать сотрудника, предупредила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.