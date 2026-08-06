В Госдуме рассказали о последствиях неявки на работу из-за переноса рейса

Опоздание или неявка на работу из-за задержки или переноса рейса, а также посадки самолета в другом аэропорту — уважительная причина, и работодатель не имеет права наказывать сотрудника, предупредила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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