Глава Рособрнадзора Музаев: мигранты должны владеть русским на уровне выпускников школ

Мигранты должны владеть русским языком на уровне выпускников российских школ, требования по сдаче экзамена для них не должны отличаться от требований к выпускникам заявил в ходе конференции «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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