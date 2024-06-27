Глава Рособрнадзора Музаев: мигранты должны владеть русским на уровне выпускников школ

Мигранты должны владеть русским языком на уровне выпускников российских школ, требования по сдаче экзамена для них не должны отличаться от требований к выпускникам заявил в ходе конференции «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках Петербургского международного юридического форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев.