Число пострадавших в массовом ДТП под Новгородом выросло до 16

В результате столкновения более 50 автомобилей на трассе М-11 в Новгородской области пострадали 16 человек, пятеро из которых – дети, информировало в своем Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Новгородской области.
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