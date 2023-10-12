Развеян миф о глобальном превосходстве западного оружия

Война, вспыхнувшая на Ближнем Востоке и поставившая в крайне неудобное положение одного из самых преданных союзников США – Израиль, грозит не только оттянуть внимание от проблем киевского режима, но и существенно уменьшить количество ресурсов, поставляемых союзниками официальному Киеву для поддержания напряженности на российской границе и создания предпосылок для «продвижения НАТО на Восток».
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