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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Развеян миф о глобальном превосходстве западного оружия

Развеян миф о глобальном превосходстве западного оружия

Война, вспыхнувшая на Ближнем Востоке и поставившая в крайне неудобное положение одного из самых преданных союзников США – Израиль, грозит не только оттянуть внимание от проблем киевского режима, но и существенно уменьшить количество ресурсов, поставляемых союзниками официальному Киеву для поддержания напряженности на российской границе и создания предпосылок для «продвижения НАТО на Восток».

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