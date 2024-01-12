Meerflieger

"...В православном календаре 14 января отмечается праздник Обрезания Господня. Он связан с церемонией, проведенной над младенцем Иисусом на восьмой день после рождения. Ритуал описан в Евангелии от Луки и имеет важное значение в христианской традиции. Будучи истинным человеком, Иисус прошел через обряд обрезания, демонстрируя свое подчинение Божественным установлениям..."(с) Исходя из этого утверждения Царьграда, ныне подчиняются данному Божественному установлению только евреи и мусульмане... 🤔