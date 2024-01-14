Лицедеи должны знать своё место Виктор Анисимов Испокон веков велось так, что лицедеи были самой презираемой кастой на Руси.
Испокон веков велось так, что лицедеи были самой презираемой кастой на Руси
Комментарии
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Н
Николай
Шуты и лицедеи!!!
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14 час.
В
Валерий
В России- проститутки и лицедеи, по мнению одной все известной исторической личности к власти и двору не допускались.
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14 час.
Юлия Белова
Самая большая несправедливость - это недооцененность человека труда. Относительно артистов - всё становится на свои места, если и их причислить к людям труда. Артист - это труд. О ком-то из великих актеров рассказывали, что за каждый спектакль он терял 2-3 килограмма веса - так выкладывался. Обучение на актёра - это тоже огромный труд. Как только уравниваем актёра и представителя любой другой профессии - всё становится справедливо. Перекос образовался, когда у нас начался "дикий базар" - богат тот, у кого покупают. Тогда наших артистов начали "покупать" из-за рубежа. Оттуда к ним потекли огромные деньги. "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать". Потому и с началом СВО оказалось столько тех, кто либо выбрал другую сторону, либо молчит в тряпочку. Трудно отказаться от гонораров в валюте.
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8 час.
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