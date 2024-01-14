Испокон веков велось так, что лицедеи были самой презираемой кастой на Руси

Юлия Белова

Самая большая несправедливость - это недооцененность человека труда. Относительно артистов - всё становится на свои места, если и их причислить к людям труда. Артист - это труд. О ком-то из великих актеров рассказывали, что за каждый спектакль он терял 2-3 килограмма веса - так выкладывался. Обучение на актёра - это тоже огромный труд. Как только уравниваем актёра и представителя любой другой профессии - всё становится справедливо. Перекос образовался, когда у нас начался "дикий базар" - богат тот, у кого покупают. Тогда наших артистов начали "покупать" из-за рубежа. Оттуда к ним потекли огромные деньги. "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать". Потому и с началом СВО оказалось столько тех, кто либо выбрал другую сторону, либо молчит в тряпочку. Трудно отказаться от гонораров в валюте.