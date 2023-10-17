Родственники забили тревогу: с 1 сентября в Приморье разыскивают пропавшего уссурийца

В Уссурийске объявили в розыск 32-летнего Геннадия Ендаурова. С 1 сентября 2023 мужчина перестал выходить на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "ПримПоиск" (18+).