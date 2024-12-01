Огромная металлическая птица рухнула на толпу во Франции, 13 человек пострадали

Огромная металлическая конструкция в виде птицы рухнула на людей во время парада, который проходил 30 ноября и был посвящен началу рождественских мероприятий на морском курорте Трувиль (регион Нормандия на севере Франции).
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