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Огромная металлическая птица рухнула на толпу во Франции, 13 человек пострадали

Огромная металлическая конструкция в виде птицы рухнула на людей во время парада, который проходил 30 ноября и был посвящен началу рождественских мероприятий на морском курорте Трувиль (регион Нормандия на севере Франции).

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